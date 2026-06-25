La Bolsa de Londres sube un 0,65 % y recupera los 10.500 puntos encabezada por 3i Group

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(Corrige porcentaje de subida en titular y lead)

Londres, 25 jun (EFE).- La Bolsa de Londres subió este jueves un 0,65 % y recuperó la marca de los 10.500 puntos impulsada por el fondo de inversión 3i Group, que escaló más de un 11 %.

El índice principal londinense, el FTSE 100, sumó 68,26 puntos hasta 10.529,89; mientras que el secundario, o FTSE 250, que incluye a empresas más pequeñas -generalmente británicas-, ganó un 0,26 % hasta los 23.161,41 puntos.

La Bolsa londinense vuelve a superar así la barrera de los 10.500 puntos, si bien todavía se encuentra por debajo de los niveles previos al inicio de la guerra en Oriente Medio a finales de febrero, cuando llegó a rozar los 11.000 puntos.

El fondo de inversión 3i Group fue el más beneficiado de hoy en la City londinense, tras dispararse sus acciones un 11,48 % al conocerse que el crecimiento de las ventas de la cadena de tiendas Action, donde tiene su mayor participación, se mantiene mejor de lo esperado de cara a este segundo trimestre del año.

También finalizaron con buenos resultados la inmobiliaria Barratt Redrow, que creció un 4,63 %, y la minera Antofagasta, que aumentó un 3,92 %.

Perdieron terreno, en cambio, la empresa gestora de la Bolsa de Londres, London Stock Exchange Group, que cayó un 3,04 %; el banco ICG, que cedió un 2,40 %, y la compañía de telecomunicaciones BT Group, que descendió un 2,14 %. EFE

rb/ajs