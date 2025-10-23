La Bolsa de Londres sube un 0,67 % y registra récords al cierre e intradía

1 minuto

Londres, 23 oct (EFE).- La Bolsa de Londres subió este miércoles un 0,67 % y alcanzó nuevos récords históricos tanto al cierre de la sesión como intradía, con compañías financieras, mineras y de negocios como las principales beneficiadas.

El índice principal londinense, el FTSE-100, avanzó 63,57 puntos, hasta los 9.578,57 enteros, mientras que el secundario, el FTSE-250 -que agrupa a empresas más pequeñas, generalmente británicas-, subió un 0,59 %, o 131,62 puntos, hasta los 22.361,41.

También registró una nueva máxima puntuación intradía, que se situó en los 9.594,82 puntos pasadas las 14.30 hora local (13.30 GMT).

Las más beneficiadas al finalizar la jornada fueron la compañía de servicios empresariales Rentokil Initial, que sumó un 8,32 %, seguida de la financiera London Stock Exchange, que creció un 7,18 %, y la minera mexicana Fresnillo, que vio aumentado el valor de sus acciones un 5,29 %.

La lista de perdedoras la lideraron la aerolínea Easyjet, que retrocedió un 2,80 %, junto a la proveedora de equipamiento industrial Ashtead Group, que bajó un 2,54 %, y la gestora de activos Schroders, que cedió un 1,85 %. EFE

mas/fjo/psh