La Bolsa de Londres sube un 0,69 % y registra un nuevo récord gracias a la banca y mineras

Londres, 8 oct (EFE).- La Bolsa de Londres subió este miércoles un 0,69 % y registró un nuevo récord tanto al cierre como intradía, con compañías de los sectores bancarios y de la minería como principales beneficiadas al cierre de la sesión.

El índice principal londinense, el FTSE-100, avanzó 65,29 puntos, hasta los 9.548,87, mientras que el secundario, el FTSE-250 -que agrupa a empresas más pequeñas, generalmente británicas- subió un 0,18 %, o 39,03 puntos, hasta los 22.041,83.

La máxima puntuación intradía se registró en torno a las 13.00 GMT, y alcanzó los 9.576,45 puntos.

En el apartado de ganancias, destacaron la minera Antofagasta, que sumó un 4,22 %, seguida de la banca Lloyds, que creció un 3,70 %, y la también minera Anglo American, que subió un 3,24 %.

Las peor paradas fueron las firmas de inversión ICG, que retrocedió un 4,23 %, y Segro, que perdió un 3,08 %, junto a la ingeniera Spirax Group, que cedió un 2,25 %. EFE

