La Bolsa de Londres sube un 0,70 % y cierra la semana con dos días seguidos de récords

Londres, 24 oct (EFE).- La Bolsa de Londres subió este viernes un 0,70 % y cerró la semana con un nuevo récord al cierre, la segunda jornada consecutiva que supera su techo, con las compañías del sector financiero como las principales beneficiadas.

El índice principal londinense, el FTSE-100, avanzó 67,05 puntos, hasta los 9.645,32 enteros, mientras que el secundario, el FTSE-250 -que agrupa a empresas más pequeñas, generalmente británicas- subió un 0,75 %, o 167,61 puntos, hasta los 22.529,02.

El banco Natwest fue el valor mejor parado al finalizar la jornada, con una subida del 4,91 %, seguido del grupo financiero London Exchange, que sumó un 4,81 %, y de la cadena de supermercados Tesco, que ganó un 2,20 %.

Por el contrario, las peor paradas fueron la energética y siderúrgica Metlen Energy & Metals, que perdió un 5,20 %, junto a la farmacéutica GSK, que retrocedió un 1,61 %, y la operadora Airtel Africa, que cedió un 1,04 %. EFE

mas/fjo