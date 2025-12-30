La Bolsa de Londres sube un 0,75 % gracias al precio del cobre, que impulsa a las mineras

Londres, 30 dic (EFE).- La Bolsa de Londres cerró este lunes con una subida del 0,75 %, impulsada sobre todo por la pujanza de las compañías mineras, que lideraron el ímpetu comprador por el aumento del precio del cobre.

El índice principal, el FTSE 100, ganó 74,18 puntos, hasta los 9940,71, mientras que el secundario, el FTSE-250 -que agrupa a empresas británicas, generalmente más pequeñas-, avanzó un 0,67 %, hasta 22.558,36 puntos.

Entre las acciones que hoy ganaron terreno destacan las mineras Fresnillo (6,83 %), Antofagasta (3,27 %), Anglo American (2,38 %) y Endeavour (2,20 %), que se sitúan entre las seis compañías con mejor comportamiento en la jornada gracias sobre todo al repunte de los precios mundiales del cobre.

En el mercado londinense de metales (LME), la tonelada de cobre se vendió hoy a 12.405 dólares, un 1,5 % más que el día anterior. En el conjunto del año, el cobre lleva acumulado un 41 % de subida, lo que va a convertir este 2025 en su mejor año desde 2009.

Según el portal financiero CNBC, la mayor demanda de cobre se considera una señal de buena salud económica, pues este mineral es importante para los sistemas de transición energética, la fabricación de vehículos eléctricos o las turbinas de los molinos de viento.

En el lado contrario, perdieron valor hoy en Londres, aunque ligeramente, la empresa de energía Metlen (-0,67 %) y las financieras Experian (-0,64 %) y Pershing Square (-0,58 %).

La bolsa londinense se encamina a cerrar un buen año, claramente alcista: salvo el «susto» provocado por los anuncios de aranceles del presidente estadounidense Donald Trump, que produjeron dos bruscas caídas en abril pasado, la evolución ha sido casi constantemente al alza, lo que se ha traducido en varios récords históricos.

El parqué londinense tendrá mañana una jornada reducida, pues cerrará a las 12.30 de la tarde, como sucede cada 31 de diciembre, y el 1 de enero permanecerá cerrada. EFE

