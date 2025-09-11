La Bolsa de Londres sube un 0,78 % aupada por el sector de la defensa

Londres, 11 sep (EFE).- La Bolsa de Londres subió este jueves un 0,78 % impulsada por compañías del sector de la defensa, que se situaron como las más beneficiadas al cierre de la sesión.

El índice principal londinense, el FTSE 100, ganó 72,19 puntos hasta los 9.297,58, mientras que el secundario, el FTSE 250 -que agrupa a empresas más pequeñas, generalmente británicas-, avanzó un 0,74 %, o 159,65 puntos, hasta los 21.693,75.

Las mejor paradas al finalizar la jornada bursátil fueron las contratistas de defensa BAE Systems, que sumó un 6,30 %, y Babcock International, que lo hizo un 2,73 %, junto a la compañía de servicios de restauración Compass Group, que creció un 2,76 %.

Por contra, la lista de perdedoras la lideraron la inversora M&G, que perdió un 1,82 % de su cotización, seguida de la casa de apuestas Entain, que retrocedió un 1,78 %, y la multinacional de informes de créditos al consumo Experian, que cedió un 1,62 %. EFE

