La Bolsa de Londres sube un 0,91 % y cierra una irregular semana con el nuevo Gobierno

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Londres, 24 jul (EFE).- La Bolsa de Londres subió este viernes un 0,91 %, cerrando así una irregular semana en la que Reino Unido estrenó nuevo Gobierno y en la que el ímpetu alcista de los mercados comenzó solo el pasado miércoles.

El índice principal londinense, el FTSE 100, ganó 97,06 puntos, hasta 10.736,23 enteros, mientras que el secundario FTSE 250 también ganó un 0,74 %, hasta los 23.801,49 puntos.

Las mayores subidas las protagonizaron las compañías de análisis de riesgo Relx (4,77 %), la de software Sage (4,45 %) y la automotriz Rolls Royce (4,16 %).

En el otro lado, las mayores caídas las sufrieron dos empresas de telecomunicaciones, Airtel Africa (-3,30 %) y Vodafone (-1,33 %). Junto a ellas también cayeron las petroleras BP (-1,35 %) y Shell (-1,15 %).

En la semana que termina, el FTSE 100 gana 170 puntos, una cifra discreta teniendo en cuenta que esta ha sido la semana en que ha tomado posesión el nuevo Gabinete de Andy Burnham.

Burnham y sus ministros han tenido buen cuidado de mandar señales tranquilizadoras a los mercados, garantizando que los servicios sociales que prometen reforzar no se fortalecerán de ningún modo recurriendo a mayor endeudamiento público en un país que ya sufre una deuda pública elevadísima equivalente al 94 % del PIB.

Con todo, el mercado de futuros londinense mantiene una discreta senda alcista desde el pasado 10 de julio, fecha en la que empezó a subir de forma consistente, aunque aún lejos de los 11.000 puntos a los que apuntaba justo antes de comenzar la guerra de Irán. EFE

fjo/mra