La Bolsa de Londres sube un 0,92 % tras los últimos datos de la inflación británica

Londres, 17 dic (EFE).- La Bolsa de Londres cerró este miércoles con una subida del 0,92 %, después de que la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS) nformara de que la inflación interanual británica en noviembre se situó en la cifra más baja en ocho meses.

El índice de precios al consumo (IPC) del Reino Unido en los últimos doce meses hasta noviembre bajó al 3,2 %, frente al 3,6 % de octubre, lo que lo situó en la cifra más baja desde marzo.

En este contexto, el índice principal del mercado londinense, el FTSE-100, agregó 89,53 puntos y se situó en 9.774,32, mientras que el secundario FTSE-250 avanzó un 0,56 %, hasta los 22.164,76 puntos.

Pese a ello, la inflación se mantiene todavía por encima del objetivo que se ha marcado el Banco de Inglaterra, de un 2 %.

En su reunión de noviembre, el banco decidió mantener los tipos de interés invariables en el 4 %, el nivel más bajo en más de dos años y se espera para mañana su decisión sobre los tipos.

Encabezaron las ganancias la constructora de viviendas Barratt Redrow, que sumó un 3,68 %, junto con el proveedor de seguros Phoenix Group (3,30 %) y la empresa de tecnología médica Convatec (3,15 %).

Por el contrario, entre los valores con mayores pérdidas figuraron el grupo irlandés de ventas y marketing DCC, que descendió un 3,55 %, además de la distribuidora Bunzl (-1,98 %) y el fondo de inversión Intermediate Capital Group (-1,56 %). EFE

