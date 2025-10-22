La Bolsa de Londres sube un 0,93 % ante el mantenimiento del IPC británico

Londres, 22 oct (EFE).- La Bolsa de Londres subió este miércoles un 0,93 % al cierre de la sesión ante el mantenimiento del índice de precios al consumo (IPC), indicador que en los últimos doce meses hasta septiembre no presentó cambios con respecto al mes anterior.

El IPC se mantuvo en el 3,8 %, por lo que continúa en el nivel más alto desde enero del año pasado, según informó hoy la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS, en inglés).

En este contexto, el índice principal londinense, el FTSE-100, avanzó 88,01 puntos, hasta los 9.515 enteros, mientras que el secundario, el FTSE-250 -que agrupa a empresas más pequeñas, generalmente británicas- subió un 1,47 %, o 321,49 puntos, hasta los 22.229,79.

La lista de ganadoras la lideraron el fabricante de cocinas Howdens Joinery Group, que creció un 6,28 %, seguida de las constructoras Persimmon, que aumentó un 6,28 %, y Barrat Redrow, que sumó un 5,05 %.

Por contra, cerraron la jornada en números rojos la aeroespacial Rolls Royce Holdings, que perdió un 2,82 %, junto a la minera mexicana Fresnillo, que retrocedió un 1,61 %, y la inversora Polar Capital Technology, que cayó un 1,59 %. EFE

