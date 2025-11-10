La Bolsa de Londres sube un 1,08 % e inicia la semana con nuevos récords

Londres, 10 nov (EFE).- La Bolsa de Londres subió este lunes un contundente 1,08 % e inició la semana con nuevos récords al cierre e intradía, que le hicieron rozar los 9.800 puntos gracias al buen desempeño de mineras y fabricantes de bebidas alcohólicas.

El índice principal londinense, el FTSE-100, avanzó 104,58 puntos, hasta los 9.787,15, mientras que el secundario, el FTSE-250 -que agrupa a empresas más pequeñas, generalmente británicas- subió un 0,90 %, o 194,88 puntos, hasta los 21.968,27.

La máxima puntuación intradía se notificó pasadas las 15.30 horas locales y superó los 9.799 puntos.

En el apartado de ganancias, destacaron la minera mexicana Fresnillo, que creció un 5,38 %, seguida del fabricante y distribuidor de bebidas alcohólicas Diageo, que sumó un 5,21 %, y la minera Endeavour Mining, que ganó un 4,46 %.

Por contra, cerraron la sesión en números rojos la compañía bursátil London Stock Exchange Group, que perdió un 2,14 %, junto al portal inmobiliario Rightmove, que cedió un 1,78 %, y la farmacéutica Hikma, que retrocedió un 1,71 %. EFE

