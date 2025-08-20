La Bolsa de Londres sube un 1,08 % y registra un nuevo récord de puntuación al cierre

1 minuto

Londres, 20 ago (EFE).- La Bolsa de Londres subió este miércoles un 1,08 % y registró un nuevo récord de puntuación al cierre que se situó en los 9.288,14 puntos a pesar del repunte de la inflación en julio, que aumentó dos décimas con respecto al mes anterior.

En este contexto, el índice principal londinense, el FTSE-100 o ‘footsie’, avanzó 98,92 puntos, mientras que el secundario, el FTSE-250 -que incluye empresas más pequeñas, generalmente británicas- creció un 0,24 %, o 52,62 puntos, hasta 21.885,88.

El selectivo británico vuelve a registrar un máximo histórico este verano, pese a que el índice de precios al consumo (IPC) del Reino Unido se situó en los doce meses hasta el pasado julio en el 3,8 %, frente al 3,6 % en junio, por lo que se sitúa en el nivel más alto desde enero del año pasado.

Los mayores aumentos en el valor de sus acciones lo registraron la compañía de productos y tecnología médica ConvaTec, que creció un 5,62 %, junto a la empresa de aguas United Utilities, que subió un 3,48 %, y la sociedad de higiene personal Uniliever, que avanzó un 3,26 %.

Finalizaron la jornada en números rojos el fondo de inversión Polar Capital Technology, que cedió un 3,24 %, junto a la aeroespacial Rolls Royce, que perdió un 3,16 %, y la aerolínea Easyjet, que cayó un 1,97 %. EFE

