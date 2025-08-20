The Swiss voice in the world since 1935

La Bolsa de Londres sube un 1,08 % y registra un nuevo récord de puntuación al cierre

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Londres, 20 ago (EFE).- La Bolsa de Londres subió este miércoles un 1,08 % y registró un nuevo récord de puntuación al cierre que se situó en los 9.288,14 puntos a pesar del repunte de la inflación en julio, que aumentó dos décimas con respecto al mes anterior.

En este contexto, el índice principal londinense, el FTSE-100 o ‘footsie’, avanzó 98,92 puntos, mientras que el secundario, el FTSE-250 -que incluye empresas más pequeñas, generalmente británicas- creció un 0,24 %, o 52,62 puntos, hasta 21.885,88.

El selectivo británico vuelve a registrar un máximo histórico este verano, pese a que el índice de precios al consumo (IPC) del Reino Unido se situó en los doce meses hasta el pasado julio en el 3,8 %, frente al 3,6 % en junio, por lo que se sitúa en el nivel más alto desde enero del año pasado.

Los mayores aumentos en el valor de sus acciones lo registraron la compañía de productos y tecnología médica ConvaTec, que creció un 5,62 %, junto a la empresa de aguas United Utilities, que subió un 3,48 %, y la sociedad de higiene personal Uniliever, que avanzó un 3,26 %.

Finalizaron la jornada en números rojos el fondo de inversión Polar Capital Technology, que cedió un 3,24 %, junto a la aeroespacial Rolls Royce, que perdió un 3,16 %, y la aerolínea Easyjet, que cayó un 1,97 %. EFE

mas/rb/ad

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
13 Me gusta
14 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
16 Me gusta
12 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR