La Bolsa de Londres sube un 1,15 % y marca nuevo récord al superar los 10.300 puntos

1 minuto

Londres, 2 feb (EFE).- La Bolsa de Londres subió este lunes un 1,15 % y el FTSE-100 logró superar por primera vez los 10.300 puntos al cierre de la sesión, registrando un nuevo récord para el parqué británico.

En este contexto, el índice principal londinense, FTSE-100, avanzó 118,02 puntos, hasta 10.341,5; mientras que el secundario, el FTSE-250, que agrupa a empresas más pequeñas -generalmente británicas-, subió un 0,74 % o 172,69 puntos, hasta los 23.426,05, firmando asimismo su máximo histórico.

Desde el comienzo del año 2026, cuando el FTSE-100 superó la barrera psicológica de los 10.000 puntos por primera vez, aupada por la subida del valor de algunos metales, la Bolsa de Londres ha seguido una tendencia generalmente alcista y ha acumulado varios récords históricos en apenas un mes.

La empresa más beneficiada del día en Londres fue la minorista de ropa de deporte JD Sports Fashion, que ganó un 6,11 %, junto al grupo hotelero Intercontinental Hostels (4,15 %) y el conglomerado aéreo International Airlines Group (IAG), en el que se incluye la española Iberia, que escaló un 3,59 %.

Por el contrario, entre las perdedoras del selectivo londinense se encontraron la minera Endeavour Mining, que perdió un 2,65 %, seguido de la contratista militar BAE Systems (-2,63 %) y la empresa de contraventa de automóviles Autotrader Group, (-1,15 %). EFE

rb/fjo/rcf