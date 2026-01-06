La Bolsa de Londres sube un 1,18 % y marca nuevo récord gracias a mineras y farmacéuticas

Londres, 6 ene (EFE).- La Bolsa de Londres subió este martes un 1,18 % y marcó un nuevo récord histórico intradiario y al cierre, después de superar ayer por primera vez los 10.000 puntos al término de la sesión, gracias al impulso de las cotizadas del sector minero y farmacéutico.

El índice principal londinense, el FTSE-100 o ‘footsie’, avanzó 118,16 puntos hasta los 10.122,73, registrando su puntuación máxima al cierre, así como intradía, alrededor de las 16:00 GMT, cuando alcanzó los 10.157,14 enteros.

También el índice secundario, o FTSE-250, que aglutina a empresas más pequeñas, generalmente británicas, sumó este martes un 0,88 % o 197,96 puntos, hasta los 22.791,89.

El parqué británico continúa en máximos históricos, después de haber superado por primera vez el pasado viernes la barrera psicológica de los 10.000 puntos durante la primera sesión de 2026, y de haber logrado rebasar esa marca por primera vez al cierre en la jornada del lunes.

La minera Fresnillo fue la más beneficiada del día en el parqué londinense, pues sus acciones escalaron un 5,21 %, seguido de la minorista de textil Next, que aumentó un 4,97 % y los laboratorios farmacéuticos AstraZeneca, que crecieron un 4,89 %.

Por el contrario, entre las empresas que finalizaron con pérdidas, se encontraron la minorista de ropa de deporte JD Sports Fashion, que descendió un 4,39 %, junto a la promotora inmobiliaria Barratt Redrow, que cayó un 2,77 % y el fondo de inversión Pershing Square Holdings, que se dejó un 2,51 %. EFE

