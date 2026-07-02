La Bolsa de Londres sube un 1,67 % impulsada por las cotizadas de defensa y farmacéuticas

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Londres, 2 jul (EFE).- La Bolsa de Londres subió este jueves un 1,67 % impulsada por las cotizadas del sector de la defensa y del farmacéutico, que encabezaron las ganancias en la sesión.

El índice principal londinense, el FTSE 100 o ‘footsie’, se incrementó 174,53 puntos, hasta los 10.652,87; mientras que el secundario, o FTSE 250, creció un 0,28 % -o 65,21 puntos- hasta los 23.395,28.

El ‘footsie’, que inició el año superando por primera vez en su historia la marca de los 10.000 puntos, experimentó hoy una importante subida y se acerca progresivamente a los niveles previos al inicio del conflicto en Oriente Medio, cuando rozó los 11.000.

Las principales beneficiadas de la sesión en el parqué londinense fueron las cotizadas del sector de la defensa, encabezadas por Babcock International Group y BAE Systems, que sumaron un 5,54 % y un 5,45 %, respectivamente.

El podio de ganadores lo cerró el laboratorio farmacéutico AstraZeneca, que agregó un 4,94 % en un día especialmente positivo para las empresas del sector, pues cotizadas como GSK también finalizaron en verde, con ganancias del 3,83 %.

Por el contrario, entre las caídas destacaron el fondo tecnológico Polar Capital Technology, que perdió un 3,55 %, además de la empresa de apuestas en línea Entain, que bajó un 2,14 %, y la compañía de servicios tecnológicos Computacenter, que cedió un 1,95 %. EFE

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