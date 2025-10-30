La Bolsa de Londres sube un leve 0,04 % y mantiene su racha de récords al cierre

Londres, 30 oct (EFE).- La Bolsa de Londres subió este jueves un discreto 0,04 % mantuvo su racha de récords iniciada la pasada semana, con su sexta máxima puntuación al cierre consecutiva gracias al buen desempeño del sector bancario y de compañías de telecomunicaciones.

El índice principal londinense, el FTSE-100, avanzó 3,92 puntos, hasta los 9.760,06, mientras que el secundario, el FTSE-250 -que agrupa a empresas más pequeñas, generalmente británicas- bajó un 0,77 %, o 171,99 puntos, hasta los 22.276,28.

La principal beneficiada al finalizar la jornada fue la banca Standard Chartered, que sumó un 3,63 %, seguida de la compañía de telefonía Airtel Africa, que creció un 2,39 %, y la plataforma de venta de automóviles Auto Trader Group, que vio aumentado su valor un 1,92 %.

La lista de perdedoras la lideró la compañía de servicios de marketing y comunicaciones WPP, que cedió un contundente 16,11 % después de que el grupo anunciara un recorte en sus previsiones de ingresos, junto al minorista de ropa y calzado deportivo JD, que retrocedió un 3,38 %, y la multinacional de alojamientos y restauración Whitbread, que cayó un 2,66 %. EFE

