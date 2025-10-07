The Swiss voice in the world since 1935
La Bolsa de Londres sube un leve 0,05 % con el sector servicios al alza

Londres, 7 oct (EFE).- La Bolsa de Londres subió este martes un discreto 0,05 % con las compañías del sector servicios como principales beneficiadas al cierre de la sesión.

El índice principal londinense, el FTSE-100, avanzó 4,44 puntos, hasta los 9.483,58, mientras que el secundario, el FTSE-250 -que agrupa a empresas más pequeñas, generalmente británicas-, bajó un 0,44 %, o 96,94 puntos, hasta los 22.002,80.

En el apartado de ganancias, destacaron la empresa de control de plagas Rentokil Initial, que creció un 3,90 %, seguido de la tabacalera Imperial Brands, que sumó un 3,36 %, y la firma de moda Burberry, que subió un 3,04 %.

Al otro lado de la balanza, cerraron la jornada en números rojos la casa de apuestas y juegos de azar Entain, que retrocedió un 6,54 %, junto a la compañía de papel Mondi, que perdió un 4,82 %, y el minorista de ropa y calzado deportivo JD, que cedió un 2,44 %. EFE

