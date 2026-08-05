La Bolsa de Londres sube un leve 0,08 %, con las mineras entre las beneficiarias

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Londres, 5 ago (EFE).- La Bolsa de Londres subió este miércoles un casi imperceptible 0,08 %, con las compañías mineras entre las principales beneficiarias del impulso comprador.

El índice principal londinense, el FTSE 100, sumó hoy 8,92 puntos, hasta los 10.888,30, tras haberse acercado a su récord intradía a las 14:00, cuando llegó a estar en 10.951 puntos, para luego perder impulso. Por su parte, el índice secundario FTSE 250 ganó un 0,71 %, hasta los 24.632 puntos.

Entre las ocho compañías con mejor desempeño de la jornada se situaron cinco mineras: Endeavour, Fresnillo, Glencore, Antofagasta y Anglo American. Pero por encima de todas ellas se situó la minorista de ropa y calzado Next (5,74 %).

Por el contrario, las peor paradas en el día de hoy fueron la aseguradora Prudential (-6,39 %), el banco HSBC (-4,67 %) y la automotriz Autotrader (-2,84 %).

En el resto de Europa, las bolsas han tenido un comportamiento variable, pero en general con leves cambios: perdieron la de Milán (-0,17 %) y la de Francfort (-0,29 %), mientras que ganaron la de París (0,03 %) y la de Madrid (0,17 %). EFE

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