La Bolsa de Londres sube un leve 0,11 % pese a la alerta de la AIE sobre reservas de crudo

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Londres, 21 may (EFE).- La Bolsa de Londres finalizó este jueves al alza, con una leve subida del 0,11 %, impulsada por las cotizadas del sector energético, y pese al aumento del precio del petróleo tras la alerta de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) sobre las reservas de crudo en el contexto de la guerra en Irán.

El director de la AIE, Fatih Birol, advirtió este jueves que las reservas de crudo están cerca de entrar «en números rojos» si no hay avances para resolver el conflicto en Oriente Medio y la reapertura del estrecho de Ormuz.

Al término de la sesión bursátil (alrededor de las 16:00 GMT), el barril del petróleo brent, de referencia en Europa, se situaba ligeramente por debajo de los 107 dólares (106,96).

En este contexto, el índice principal londinense, el FTSE 100, ascendió hoy 11,13 puntos, hasta los 10.443,47, mientras que el secundario, el FTSE 250, sumó un 0,48 %, o 109,54 puntos, hasta los 22.947,92.

La principal beneficiada del día en la City londinense fue el fondo de inversión 3i Group, que sumó un 3,26 %, seguido de la empresa energética SSE, que creció un 3,08 % y el banco ICG, que agregó un 2,89 %.

Por el contrario, entre las más perjudicadas en el parqué británico estuvieron la compañía de venta de vehículos Autotrader Group, que cayó un 8,81 %, seguido de la empresa de equipos médicos Convatec, que perdió un 4,95 % y el grupo de telecomunicaciones BT Group, que descendió un 4,94 %. EFE

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