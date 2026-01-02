La bolsa de Londres supera por primera vez los 10.000 puntos

El principal índice bursátil de Londres, el FTSE 100, superó por primera vez el viernes los 10.000 puntos y prolongó una racha récord iniciada el año pasado.

En la primera sesión bursátil de 2026, el índice de referencia de la bolsa británica, que incluye empresas como la energética BP, la compañía de telecomunicaciones Vodafone y el gigante bancario HSBC, avanzó un 0,7 % hasta los 10.001,20 puntos.

El índice había subido un 21 % en 2025, su mayor avance en dieciséis años, impulsado por las bajadas de las tasas de interés en el Reino Unido y la reducción de los costes de endeudamiento por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos.

