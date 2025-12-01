La Bolsa de México abre el mes con pérdida del 0,07 % y se ubica en las 63.551,13 unidades

Ciudad de México, 1 dic (EFE).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró este lunes una pérdida marginal del 0,07 %, que llevó a su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), a ubicarse en las 63.551,13 unidades, en una jornada con cierres negativos en los mercados del mundo.

«El mayor rendimiento en instrumentos de renta fija tuvo un efecto negativo sobre el desempeño del mercado de capitales durante la sesión, que cerró con pérdidas», explicó a EFE la directora de análisis económico y financiero de la firma Banco Base, Gabriela Siller.

En México, apuntó la experta, el IPC «cerró la sesión con una ligera pérdida del 0,07 %, para cerrar a la baja en dos de las últimas tres sesiones».

Al interior del mercado mexicano, indicó Siller, destacaron los retrocesos de las emisoras: América Móvil (-3,24 %), Bolsa Mexicana de Valores (-3,12 %), Gruma (-2,61 %) y Grupo Aeroportuario del Pacífico (-2,55 %).

En tanto, el director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, Enrique Covarrubias, precisó que con el movimiento de este lunes el índice mexicano registra un avance acumulado en 2025 del +28,35 %.

«El IPC terminó la jornada del lunes con una ligera caída y por emisoras, apenas trece de las 35 principales que componen el índice terminaron en terreno positivo», apuntó Covarrubias.

En la jornada, el peso mexicano se depreció el 0,1 % frente al dólar, al cotizarse en 18,31 unidades por billete verde, frente a los 18,29 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 224,5 millones de títulos por un importe de 23.052 millones de pesos (unos 1.259 millones de dólares).

De las 707 firmas que cotizaron en la jornada, 265 terminaron con sus precios al alza, 412 registraron pérdidas y treinta cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron los de la minera Industrias Peñoles (PEÑOLES), con el 6,27 %; los de la firma de construcción e infraestructura Sitios Latinoamérica (LASITE), con el 4,45 %; y los de la firma Grupo Industrial Saltillo (GISSA A), con el 2,9 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron las de la empresa de infraestructura de transportes Grupo México (GMXT), con el -3,48 %; las de la firma de telecomunicaciones América Móvil (AMX B), con el -3,24 %; y las de la propia Bolsa Mexicana de Valores (BOLSA A), con el -3,12 %. EFE

