La Bolsa de México abre marzo con una caída del 1,15 % y baja a 70.584,75 unidades

Ciudad de México, 2 mar (EFE).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) retrocedió este lunes un 1,15 % para abrir marzo con una caída que llevó a su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), a bajar a 70.584,75 unidades en una jornada con resultados mixtos a nivel global.

El mercado mexicano cerró febrero con un avance mensual del 5,63 %.

«El mercado de capitales cerró la sesión con resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global», dijo a EFE la directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, Gabriela Siller.

Además, explicó que en Europa, «debido al nerviosismo sobre el conflicto en Medio Oriente, se observaron fuertes pérdidas».

Precisó que en México, el IPC «cerró la sesión con una pérdida del 1,15 % para romper una racha de cuatro sesiones de ganancias».

Siller indicó que al interior destacaron los retrocesos de las emisoras: Grupo Carso (-5,97 %), Televisa (-5,25 %), Vesta (-4,9 %), Banregio (-4,79 %) e Industrias Peñoles (-4,53 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, señaló que con el movimiento de este lunes el rendimiento del mes del mercado mexicano en lo que va del año se ubicó en +9,83 %.

En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0,29 % frente al dólar, al cotizar en 17,28 unidades por billete verde, frente a los 17,23 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 210 millones de títulos por un importe de 14.337 millones de pesos (unos 830 millones de dólares).

De las 734 firmas que cotizaron en la jornada, 393 terminaron con sus precios al alza, 324 tuvieron pérdidas y 17 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la productora de bebidas no alcohólicas Organización Cultiba (CULTIBA B), con el 4,46 %; de la firma de autopartes y equipo de automóviles Nemak (NEMAK A), con el 4,02 %, y de la compañía de productos madereros y papeleros TEAK (TEAK CPO), con el 3,62 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la aerolínea Volaris (VOLAR A), con el -8,01 %; del conglomerado industrial Grupo Carso (GCARSO A1), con el -5,97 %, y del conglomerado de medios Grupo Televisa (TLEVISA CPO), con el -5,25 %. EFE

