La Bolsa de México avanza 2,61 % semanal y sube a 65.636,36 unidades para un nuevo máximo

3 minutos

Ciudad de México, 26 dic (EFE).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) se apuntó este viernes una ganancia del 0,03 %, para subir en la semana un 2,61 % que impulsó a su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), hasta las 65.636,36 unidades, para ligar seis sesiones al alza, con las últimas cuatro en fila marcando en todas un nuevo máximo.

El anterior cierre máximo del mercado mexicano ocurrió apenas el pasado miércoles cuando se ubicó en 65.616,43 unidades, mientras que con la subida semanal suma dos avances en últimas tres semanas.

«El mercado de capitales cerró la semana con ganancias entre los principales índices bursátiles a nivel global. La semana se destacó por un bajo volumen de operaciones, debido a las festividades de Navidad», explicó a EFE la directora de análisis económico y financiero de la firma Banco Base, Gabriela Siller.

En México, apuntó la experta, el IPC «cerró la semana con una ganancia del 2,61 %, para alcanzar un nuevo máximo histórico de 65.636,36 unidades».

Con el alza de este día, el IPC acumula un rendimiento del 5 % en últimas seis jornadas.

Al interior del mercado mexicano, indicó Siller, destacaron las ganancias semanales de las emisoras: Industrias Peñoles (+12,57 %), Alsea (+5,94 %), Grupo México (+5,26 %), Qualitas (+3,83 %), Grupo Aeroportuario del Centro (+3,53 %) y Grupo Carso (+3,03 %).

La experta resaltó que Industrias Peñoles es la emisora que más gana dentro del IPC en el año, con un avance de 267,9 %, superando ampliamente a Gentera, la segunda emisora con mayor ganancia en el año, con 93,95 %. Para Industrias Peñoles se trata del mayor incremento anual registrado desde su comienzo en el mercado en 1992.

En tanto, el director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, Enrique Covarrubias, precisó que con el movimiento de este viernes el índice mexicano se apunto un +2,61 en la semana, además de que registra un rendimiento en diciembre del +3,2 %, y en lo que va de 2025, del +32,58 %.

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0,27 % frente al dólar, al cotizar en 17,89 unidades por billete verde, frente a los 17,94 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 37 millones de títulos por un importe de 3.412 millones de pesos (unos 190,7 millones de dólares).

De las 502 firmas que cotizaron en la jornada, 214 terminaron con sus precios al alza, 268 tuvieron pérdidas y 20 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la firma de construcción e infraestructura Sitios Latinoamérica (LASITE), con el 3,45 %; de la línea aérea Aeroméxico (AERO), con el 2,51 %, y de la minera Industrias Peñoles (PEÑOLES), con el 2,42 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la compañía de productos madereros y papeleros TEAK (TEAK CPO), con el -14,94 %; de la comercializadora de medicamentos Corporativo Fragua (FRAGUA B), con el -4,51 %, y del club de fútbol América (Águilas CPO), con el -2,69 %. EFE

jmrg/mjc/gpv