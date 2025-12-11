La Bolsa de México avanza un 2,05 % y registra nuevo máximo histórico

2 minutos

Ciudad de México, 11 dic (EFE).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) avanzó este jueves un 2,05 %, porcentaje que impulsó a su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), hasta las 64.712,07 unidades, para apuntarse un nuevo máximo histórico en una jornada con ganancias a nivel mundial.

El cierre máximo anterior del mercado mexicano ocurrió exactamente hace un mes, el pasado 11 de noviembre, cuando se ubicó en las 64.321,27 unidades.

«El mercado de capitales cerró la sesión con avances entre los principales índices bursátiles a nivel global, con la excepción del Nasdaq Composite que mostró una caída del 0,25 %», explicó a EFE la directora de análisis económico y financiero de la firma Banco Base, Gabriela Siller.

En México, apuntó la experta, el IPC «cerró con una ganancia del 2,05 %, debido a la sesión de hoy tras los datos positivos con el comercio de Estados Unidos».

Al interior del mercado mexicano, indicó Siller, destacaron los avances de las emisoras: Televisa (+10,75 %) y de los grupo aeroportuario del Pacífico (+12,97 %), del Centro (+5,79 %) y del Sureste (+5,7 %) y de la Bolsa Mexicana de Valores (+5,39 %).

En tanto, el director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, Enrique Covarrubias, indicó que con el fuerte movimiento de este día el índice mexicano ubicó su avance en diciembre en un +1,75 % y en lo que va del año +30,65 %.

«El IPC terminó la jornada del jueves con una fuerte subida. Entre las 35 principales emisoras del índice, 27 cerraron en terreno positivo», apuntó Covarrubias.

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0,82 % frente al dólar, al cotizar en 18,03 unidades por billete verde, frente a los 18,18 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 220,7 millones de títulos por un importe de 30.365 millones de pesos (unos 1.684 millones de dólares).

De las 681 firmas que cotizaron en la jornada, 314 terminaron con sus precios al alza, 343 tuvieron pérdidas y 24 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la empresa petroquímica Alpek (ALPEK A) con el 8,2 %; del club de fútbol América (Aguilas CPO), con el 7,75 %, y de la minera Frisco (MFRISCO A-1), con el 6,11 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la compañía de productos madereros y papeleros TEAK (TEAK CPO), con el -4,8 %; de la exploradora de petróleo y gas Vista Oil & Gas (VISTA A) con el -4,47 %, y de la empresa de productos domésticos Grupo Vasconia (VASCONI), con el -2,93 %. EFE

