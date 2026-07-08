La Bolsa de México cae 0,1 %, en jornada de caídas en el mundo y baja a 66.609,64 unidades

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Ciudad de México, 8 jul (EFE).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) perdió este miércoles un 0,1 % para apuntarse cuatro cierres negativos en las últimas cinco sesiones y su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), bajó a 66.609,64 unidades, en una jornada con retrocesos en la mayoría de los mercados del mundo.

«El mercado de capitales cerró la sesión con pérdidas generalizadas a nivel global debido a un aumento en la aversión al riesgo por los acontecimientos en Medio Oriente, la excepción fue el Nasdaq Composite de EE.UU. que ganó un 0,2 %», explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

En México, apuntó la experta, el IPC «cerró la sesión con una pérdida del 0,1 % para caer en cuatro de las últimas cinco sesiones».

Al interior del mercado mexicano, indicó Siller, resaltaron las pérdidas de las emisoras: Volaris (-6,62 %), Gentera (-2,3 %), Genomma Lab (-1,18 %), Arca Continental (-1,16 %) y Grupo Aeroportuario del Sureste (-1,12 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, señaló que con el movimiento negativo de este miércoles el mercado mexicano registra una caída del 0,54 % en el arranque de julio, pese a ello en lo que va del año acumula un avance del 3,58 %.

En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0,23 % frente al dólar, al cotizar en 17,55 unidades por billete verde, frente a los 17,51 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 139,5 millones de títulos por un importe de 20.371 millones de pesos (unos 1.160 millones de dólares).

De las 688 empresas que cotizaron en la sesión, 286 cerraron con sus precios al alza, 383 registraron pérdidas y 19 se mantuvieron sin cambios.

Los títulos con mayor variación al alza fueron y de la exploradora de petróleo y gas Vista Oil & Gas (VISTA A), con el 5,06 %; de la cadena Hoteles City Express (HCITY), con el 4,18 %, y de la controladora de entidades de servicios financieros Actinver (ACTINVR B), con el 2,56 %.

En contraste, los de mayor variación a la baja fueron de línea aérea Volaris (VOLAR A), con el -6,62 %, de la Corporación Interamericana de Entretanimiento (CIE B), con el -4,48 %, y de la minera Frisco (MFRISCO A-1), con el -3,78 %. EFE

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