La Bolsa de México cae 1,54 % en línea con índices de EE.UU. y baja a 66.266,01 unidades

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Ciudad de México, 23 jul (EFE).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) retrocedió este jueves un 1,54 %, su mayor caída desde el pasado 5 de junio (-1,86 %), tras dos sesiones seguidas al alza y su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), bajó a 66.266,013 unidades.

La sesión registró «fuertes pérdidas en el mercado de capitales. La caída se debió al sector tecnológico», explicó a EFE el subdirector de Análisis Económico y Financiero del Banco Base, Jesús Anacarsis López.

Esto, dijo, luego de que los resultados trimestrales de las firmas Alphabet y Tesla «reforzaran las preocupaciones sobre el creciente gasto de capital en inteligencia artificial y la incertidumbre respecto a la rentabilidad de estas inversiones».

En Estados Unidos los tres principales índices (Dow Jones, Nasdaq Composite y S&P 500) retrocedieron.

En México, apuntó el experto, el IPC «cerró la sesión con una pérdida de 1,54 %, su mayor caída desde el pasado 5 de junio» cuando se apuntó una baja del -1,86 %.

Al interior del mercado mexicano, señaló el especialista, destacaron las pérdidas de las emisoras: Arca Continental (-4,45 %), Gruma (-3,84 %), Genomma Lab (-3,17 %), Cemex (-3,02 %) y La Comer (-2,91 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, indicó que con el movimiento negativo de este jueves, el rendimiento del mercado mexicano en lo que va de julio es del -1,05 % y en lo que va del año registra un +3,04 %.

En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0,74 % frente al dólar, al cotizar en 17,53 unidades por billete verde, frente a los 17,4 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 179,2 millones de títulos por un importe de 12.690 millones de pesos (unos 724 millones de dólares).

De las 693 empresas que cotizaron en la sesión, 262 cerraron con sus precios al alza, 407 registraron pérdidas y 24 se mantuvieron sin cambios.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la empresa de productos domésticos Grupo Vasconia (VASCONI), con el 7 %; de la productora y exploradora de petróleo y gas Vista Oil & Gas (VISTA A), con el 4,85 %, y de la compañía de productos madereros y papeleros Teak (TEAK CPO), con el 4,67 %.

En contraste, los de mayor variación a la baja fueron de la comercializadora de bebidas y aperitivos Arca Continental (AC), con el -4,45 %; de las productoras y comercializadoras de alimentos Grupo Herdez (HERDEZ), con el -3,94 %, y Gruma (GRUMA B), con el -3,84 %. EFE

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