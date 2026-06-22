La Bolsa de México pierde 0,86 %, liga cuatro jornadas en rojo y baja a 67.125,26 unidades

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Ciudad de México, 22 jun (EFE).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) perdió este lunes un 0,86 %, su cuarta sesión consecutiva a la baja, y el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), su principal indicador, bajó a 67.125,26 unidades, en una jornada de cierres mixtos en el mundo.

El mercado mexicano perdió la semana pasada un 0,37 % para apuntarse caídas en dos de las últimas tres semanas.

«El mercado de capitales cerró la sesión con resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global», explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

La analista indicó que en Estados Unidos, el Dow Jones avanzó, mientras el Nasdaq Composite y el S&P 500 retrocedieron.

En México, apuntó la experta, el IPC «cerró la sesión con una pérdida de 0,86 % para ligar cuatro sesiones de pérdidas».

Al interior del mercado mexicano, añadió Siller, destacaron las pérdidas de las emisoras: Televisa (-6,95 %), Genomma Lab (-4,85 %), Bimbo (-4,29 %), GCC (-4,2 %) y Grupo Carso (-4,03 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, indicó que con el movimiento negativo de este lunes el mercado mexicano reporta un –2,13 % en lo que va de junio, a pesar de ello en el año registra un avance del 4,38 %.

«Por emisora, 26 de las 35 que componen el índice terminaron en terreno negativo», apuntó Covarrubias.

En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0,23 % frente al dólar, al cotizar en 17,37 unidades por billete verde, frente a los 17,33 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 242 millones de títulos por un importe de 18.489 millones de pesos (unos 1.064 millones de dólares).

De las 768 empresas que cotizaron en la sesión, 342 cerraron con sus precios al alza, 395 registraron pérdidas y 31 se mantuvieron sin cambios.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la aerolínea Volaris (VOLAR A) con el 4,96 %; de la propia Bolsa Mexicana de Valores (BOLSA A), con el 3,9 %, y de la entidad Financiera Independencia (FINDEP), con el 3,65 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron del conglomerado de medios Grupo Televisa (TLEVISA CPO), con el -6,95 %; de la distribuidora de medicamentos Genomma Lab (LAB B), con el -4,85 %, y de la productora y comercializadora de alimentos Grupo BImbo (BIMBO A), con el -4,29 %. EFE

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