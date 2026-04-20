La Bolsa de México sube un 0,37 % y rebasa el techo de las 70.000 unidades

2 minutos

Ciudad de México, 20 abr (EFE).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) subió este lunes un 0,37 % para abrir la semana con su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), en las 70.083,73 unidades, contrario a la tendencia global a la baja.

«El mercado de capitales cerró la sesión con pérdidas», explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

La experta apuntó que en México, el IPC «cerró la sesión con una ganancia de 0,37 %, ganando en tres de las últimas cuatro sesiones».

Al interior del mercado mexicano, dijo Siller, las emisoras con mayores ganancias fueron GCC (+4,37 %), Gentera (+4,09 %), Megacable (+3,64 %), Banorte (+2,61 %) y Genomma Lab (+2,61 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, apuntó que, con este movimiento, el rendimiento en lo que va del año se ubicó en +8,98 %.

«A nivel empresarial, 23 de las 35 emisoras terminaron la semana en terreno positivo», añadió Covarrubias.

En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0,12 % frente al dólar, al cotizar en 17,32 unidades por billete verde, frente a los 17,30 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 225 millones de títulos por un importe de 18.945 millones de pesos (unos 1.094 millones de dólares).

De las 704 empresas que cotizaron en la sesión, 402 cerraron con sus precios al alza, 278 registraron pérdidas y 24 se mantuvieron sin cambios.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la comercializadora de productos químicos Cydsa (CYDSASA A) con el 17,67 %; de la desarrolladora inmobiliaria Grupo Gicsa (GICSA B), con el 7,84 %, y del equipo de béisbol Diablos Rojos de México (DIABLOS O), con el 7,44 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la compañía de productos madereros y papeleros Teak (TEAK CPO), con el -7,5 %; del club de fútbol América (AGUILAS CPO), con el -3,49, y de la cadena de centros deportivos Sports World (SPORT S), con el -2,07 %. EFE

mjc/abz/rrt