La Bolsa de Milán abre el mes con una subida del 0,11 %

Roma, 3 nov (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este lunes en positivo y su índice selectivo FTSE MIB subió un 0,11 % hasta los 43.223 puntos, en la primera jornada del mes de noviembre, marcada por la caída de Wall Street en la apertura.

Por otra parte, el índice general FTSE Italia All-Share avanzó un 0,10 % hasta situarse en los 45.844,85 enteros.

Durante la primera sesión del mes se intercambiaron 456 millones de acciones por un valor de unos 2.871 millones de euros (unos 3.310 millones de dólares al cambio).

Las empresas con mejores resultados en el selectivo fueron la energética A2a, con una subida del 7,21 %, seguida de la multinacional de la defensa Leonardo (2,36 %), Italgas (2,31 %), la siderúrgica Tenaris (2,14 %) y la aseguradora Unipol (2,08 %).

En contraste, las compañías con peor desempeño fueron la marca de bebidas Campari, que bajó un 2,42 %, Telecom Italia (-2,33 %), el constructor automovilístico Ferrari (-1,96 %), la fabricante de audífonos Amplifon (-1,76 %) y la empresa de telecomunicaciones Inwit (-1,52 %).EFE

