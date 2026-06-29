La Bolsa de Milán abre la semana con una bajada del 0,20 % pendiente de Oriente Medio

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Roma, 29 jun (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este lunes en negativo y su índice selectivo FTSE MIB retrocedió un 0,20 % hasta los 51.163,20 puntos, en una jornada con la mirada puesta en Oriente Medio tras los ataques cruzados entre Estados Unidos e Irán este fin de semana.

Por su parte, el índice general FTSE Italia All-Share bajó un 0,19 % hasta los 53.789,92 enteros.

Durante la primera sesión de la semana, cambiaron de manos unos 310 millones de acciones por un valor de unos 3.032 millones de euros (unos 3.462 millones de dólares).

Milán se tiñó de rojo en una jornada mixta para las principales plazas europeas que, además de seguir con atención el conflicto en Oriente Medio, permanecen a la espera de las próximas reuniones de los bancos centrales.

En el mercado de valores, las empresas con peores resultados estuvieron encabezadas por la cementera Buzzi, que cayó un 4,84 %, seguida del gigante automovilístico Stellantis (-2,76 %), la firma de telecomunicaciones Inwit (-2,55 %), la plataforma de cobros Nexi (-2,20 %) y la aseguradora Unipol (-1,70 %).

En contraste, lideró el terreno positivo la compañía aeronáutica Avio (2,72 %), seguida de los laboratorios Diasorin (2,37 %), la petrolera Saipem (1,80 %), la tecnológica STMicroelectronics (1,58 %) y la energética Eni (1,41 %). EFE

csv/psh