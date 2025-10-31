La Bolsa de Milán baja un 0,06 % en jornada débil para todos los mercados europeos

Roma, 31 oct (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este viernes con una ligera bajada del 0,06 % de su índice selectivo FTSE MIB, que quedó en los 43.175,32 puntos, en una jornada de debilidad en los mercados europeos después de que el Banco Central Europeo (BCE) decidiera mantener los tipos de interés ante la estabilidad de la inflación y las dudas de Wall Street.

Por otro lado, el índice general FTSE Italia All-Share también bajó un 0,06 % hasta situarse en los 45.797,25 enteros.

Durante la jornada se intercambiaron 583 millones de acciones por un valor de unos 3.553 millones de euros (unos 4.097 millones de dólares).

La sesión estuvo marcada también por la publicación de resultados trimestrales como el del banco Intesa Sanpaolo, que perdió un 2,23 % y fue uno de los peores valores del selectivo.

Mientras que la peor actuación fue la de Telecom, que se dejó 2,33 %, mientras que la energética Hera bajó el 1,92 % e Italgas el 1,62%.

Las mayores subidas fueron para Interpump Group (4,29 %), seguida por Prysmian (2,04 %), Ferrari (1,40 %) y Unicredit (1,39 %)

