La Bolsa de Milán baja un 0,11 % tras las amenazas de Trump de nuevos aranceles

Roma, 16 ene (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este viernes en negativo y su índice selectivo FTSE MIB bajó un 0,11 % hasta los 45.799,69 puntos, en una jornada marcada por la incertidumbre global tras las nuevas amenazas arancelarias del presidente estadounidense, Donald Trump, para hacerse con el control de Groenlandia.

Por su parte el índice general FTSE Italia All-Share también terminó en terreno negativo con una caída del 0,09 % hasta situarse en 48.653 enteros.

Durante la última sesión de la semana se intercambiaron 583 millones de acciones por un valor de 3.791 millones de euros (unos 4.398 millones de dólares).

Milán cerró el viernes en negativo tras después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, adelantó este viernes que podría imponer una subida de aranceles a los países que no acepten sus planes para hacerse con el control de Groenlandia, bajo el argumento de que la isla es central para los intereses de EE.UU.

En el selectivo italiano, lideró las pérdidas la firma de moda Brunello Cucinelli, con una bajada del 5,38 %, la Banca Monte Paschi Siena (4,18 %), Mediobanca (3,49 %), el grupo automovilístico Stellantis (3,02 %) y la empresa de telecomunicaciones Inwit (2,83 %).

Por el contrario, los mejores resultados fueron para la marca de bebidas Campari, que subió un 3,80 %, seguida de la constructora naval Fincantieri (3,23 %), la fabricante de cables Prysmian (2,35 %), la multinacional del sector de la defensa Leonardo (1,72 %) y Finecobank (1,42 %). EFE

