La Bolsa de Milán baja un 0,14 % lastrada por el sector tecnológico

Roma, 29 ene (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este jueves en negativo y su índice selectivo FTSE MIB bajó un 0,14 % hasta los 45.075,60 puntos, lastrada por el mal desempeño del sector tecnológico.

Por su parte, su índice general FTSE Italia All-Share perdió un 0,17 % hasta situarse en los 47.883,04 enteros.

Durante la jornada se intercambiaron unos 613 millones de acciones por un valor de unos 3.743 millones de euros (unos 4.470 millones de dólares).

La plaza milanesa terminó en rojo tras haber mantenido un comportamiento positivo durante gran parte de la jornada.

El cambio de tendencia estuvo penalizado por la evolución de los valores tecnológicos, afectados por el desplome de la estadounidense Microsoft tras la publicación de sus resultados trimestrales en la víspera.

Las empresas con peores resultados de la jornada fueron STmicroelectronics, que bajó un 5,75 %, seguido de Telecom Italia (3,97 %), la multinacional del sector de la defensa (2,63 %), la cementera Buzzi (1,75 %) y la red de cobro Nexi (1,48 %).

Por el contrario, lideró las ganancias la petrolera Saipem, con una subida del 2,38 %, seguida de Eni (1,85 %), Mediobanca (1,72 %), la empresa de telecomunicaciones Inwit (1,49 %) y la fabricante de cables Prysmian (1,45 %). EFE

