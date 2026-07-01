La Bolsa de Milán baja un 0,15 % ante la ambigüedad de la Fed y el BCE sobre los tipos

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Roma, 1 jul (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este miércoles en negativo y su índice selectivo FTSE MIB retrocedió un 0,15 % hasta los 51.604,56 puntos, arrastrada por la volatilidad y la cautela de los inversores ante la ambigüedad de los grandes bancos centrales sobre el futuro de la política monetaria.

Por otro lado, el índice general FTSE Italia All-Share bajó un 0,07 % hasta los 54.300,16 enteros.

Durante la primera jornada del mes, cambiaron de manos unos 334 millones de acciones por un valor de unos 3.385 millones de euros (unos 3.854 millones de dólares).

El parqué milanés interrumpió su tendencia positiva en una sesión marcada por la clausura del foro de Sintra, donde las intervenciones de la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, y del presidente de la Reserva Federal (Fed), Kevin Warsh, evitaron concretar los próximos movimientos en materia de tipos de interés, lo que terminó por neutralizar el optimismo derivado de la caída de la inflación en la eurozona al 2,8 % en junio.

En el selectivo las pérdidas estuvieron lideradas por la petrolera Saipem, que cayó un 3,49 %, seguida de la tecnológica de semiconductores STMicroelectronics (-3,33 %), la petroleraEni (-2,62 %), la gasística Snam (-2,06 %) y el fabricante de cables Prysmian (-2,02 %).

Por el contrario, los títulos que registraron más ganancias estuvieron encabezados por la red de pago Nexi, que subió un 6,44 %, seguida de la fabricante de audífonos Amplifon (4,09 %), el grupo de defensa Leonardo (3,91 %), la aseguradora Unipol (3,89 %) y la firma automovilística Stellantis (3,35 %). EFE

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