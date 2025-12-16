La Bolsa de Milán baja un 0,29 % lastrada por las pérdidas en el sector de la defensa

Roma, 16 dic (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este martes en negativo y su índice selectivo FTSE MIB bajó un 0,29 % hasta los 43.990,48 puntos, lastrado por las pérdidas en el sector de defensa, ante la posibilidad de un acuerdo de paz en Ucrania, y la caída de los precios del petróleo.

Por otro lado, el índice FTSE Italia All-Share cayó un 0,30 % hasta situarse en 46.682,08 enteros.

Durante la jornada se intercambiaron unos 656 millones de acciones por un valor de unos 3.771 millones de euros (unos 4.439 millones de dólares).

Milán siguió la tendencia bajista de otras bolsas europeas, mientras los inversores permanecían atentos a las decisiones de política monetaria de los bancos centrales y a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien afirmó que se está «más cerca que nunca del fin de la guerra» en Ucrania.

La multinacional de defensa Leonardo lideró las caídas de la jornada, con una bajada del 3,90 %, seguida de la siderúrgica Tenaris (-1,87 %), Stmicroelectronics (-1,85 %), el título energético Hera (-1,78 %) y la energética Eni (-1,75 %).

En contraste, las mejores actuaciones en el índice selectivo fueron para la firma de moda de lujo Moncler, que subió un 2,34 %, seguida de Finecobank (1,52 %), la marca Brunello Cucinelli (1,51 %), Mediobanca (1,10 %) y los laboratorios Diasorin (0,77 %). EFE

