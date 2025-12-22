La Bolsa de Milán baja un 0,37 % en una jornada marcada por la cautela

Roma, 22 dic (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este lunes en negativo y su índice selectivo FTSE MIB bajó un 0,37 % hasta los 44.593,60 puntos, lastrado por la cautela de los inversores en una jornada sin datos macroeconómicos relevantes, que se sumó a las caídas registradas en otras plazas europeas.

Por otro lado, el índice FTSE Italia All-Share cayó un 0,32 % hasta situarse en 47.300,71 enteros.

Durante la jornada se intercambiaron unos 1.750 millones de acciones por un valor de unos 3.357 millones de euros (unos 3.945 millones de dólares).

Milán cerró a la baja, siguiendo el rumbo de otras plazas europeas, en una jornada marcada por la escasa actividad y la ausencia de datos macroeconómicos relevantes, en un ambiente de calma ante las próximas festividades y sin novedades de los inversores.

El grupo automovilístico Stellantis lideró las caídas de la jornada, con un descenso del 4,63 %, seguido de la empresa de bebidas Campari (-2,40 %), la banca Monte Paschi Siena (-1,33 %), el banco Bpm (-0,93 %) y el fabricante de coches Ferrari (-0,90 %).

En contraste, los mejores desempeños en el índice selectivo fueron para los laboratorios Diasorin, que subió un 4,66 %, seguido de la petrolera Saipem (4,33 %), Telecom Italia (2,55 %), la red de cobros Nexi (1,91 %) y el fabricante de audífonos Amplifon (1,10 %). EFE

