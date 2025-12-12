La Bolsa de Milán baja un 0,43 % lastrada por incertidumbre en torno al sector tecnológico

Roma, 12 dic (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este viernes en negativo y su índice selectivo FTSE MIB bajó un 0,43 % alcanzando los 43.513,95 puntos, afectada por la incertidumbre en torno al sector tecnológico estadounidense.

Por otro lado, el índice general FTSE Italia All-Share cayó un 0,42 % hasta situarse en los 46.208,19 enteros.

Durante la última sesión de la semana cambiaron de manos unos 534 millones de acciones por un valor de unos 3.078 millones de euros (unos 3.609 millones de dólares).

Milán cerró en rojo lastrado por la incertidumbre en torno al sector tecnológico y las ventas de acciones tras el mal desempeño de empresas como Oracle y Broadcom.

Aunque inicialmente hubo un impulso tras la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos de reducir las tasas de interés el miércoles, los temores sobre el sector tecnológico estadounidense y la presión sobre los bancos impidieron que el mercado siguiera avanzando.

Las empresas con peores resultados fueron banco BPM, con una bajada del 1,67 %, banca Mediolanum (1,66 %), la fabricante de cables Prysmian (1,53 %), la aseguradora Generali (1,48 %) y Finecobank (1,33 %).

Mientras que la fabricante de aduífonos AMplifon lidero las subidas con un 2,04 %, seguida de Stmicroelectronics (1,66 %), la marca de bebidas Campari (1,63 %), los laboratorios Diasorin (1,60 %) y la energética A2a (1,41 %).EFE

