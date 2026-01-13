La Bolsa de Milán baja un 0,45 % tras la publicación del dato de inflación en EE.UU.

2 minutos

Roma, 13 ene (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este martes en negativo y su índice selectivo FTSE MIB bajó un 0,45 % hasta los 45.525,10 enteros, en una sesión marcada por la publicación del dato de inflación en Estados Unidos y la persistente incertidumbre geopolítica que pesa sobre los mercados.

Por otro lado, el índice general FTSE Italia All-Share cayó un 0,42 % hasta situarse en 48.337,71 enteros.

Durante la jornada se intercambiaron unos 665 millones de acciones por un valor de unos 3.759 millones de euros (unos 4.376 millones de dólares).

Milán cerró a la baja tras la publicación de los datos de inflación de diciembre en Estados Unidos, con una subida del 2,7 % interanual, menos de los esperado.

Además, el clima de inversión volvió a verse afectado por la incertidumbre geopolítica, con tensiones Ucrania, Irán, Venezuela y Medio Oriente, y las crecientes fricciones entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell.

Entre los valores con peor desempeño en el selectivo, lideró las pérdidas la cementera Buzzi, con un descenso del 7,16 %, seguida de la constructora naval Fincantieri (-4,50 %), el grupo automovilístico Ferrar (-3,77 %), los laboratorios Recordati (-3,54 %) y el gigante del motor Stellantis (-3,51 %).

Por el contrario, las empresas con mejores resultados fueron la petrolera Saipem, que subió un 4,39 %, seguida de la siderúrgica Tenaris (2,82 %), la energética Eni (2,15 %), los laboratorios Diasorin (1,93 %) y STMicroelectronics (1,58 %). EFE

csv/rcf