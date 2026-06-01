La Bolsa de Milán baja un 0,52 % tras congelar Irán las negociaciones de paz con EE. UU.

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Roma, 1 jun (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este lunes en negativo y su índice selectivo FTSE MIB cayó un 0,52 % hasta los 49.775,16 puntos, después de que Irán anunciara que congela las negociaciones de paz con Estados Unidos hasta que Israel detenga sus operaciones en el Líbano.

Por otro lado, el índice general FTSE Italia All-Share retrocedió un 0,52 % hasta los 52.446,27 enteros.

Durante la jornada cambiaron de manos 464 millones de acciones por un valor de unos 3.772 millones de euros (unos 4.383 millones de dólares al cambio actual).

El parqué milanés, en sintonía con el resto de plazas europeas, reaccionó con pesimismo tras conocerse que Teherán decidió detener las conversaciones con Washington a raíz de los últimos ataques israelíes en territorio libanés.

Esta situación provocó que el selectivo italiano se situara por debajo de los 50.000 puntos, en una sesión muy condicionada por el encarecimiento del petróleo Brent, de referencia en Europa, que subió más de un 5 %.

A lo que se sumó el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, en su red social Truth sobre una reunión inminente con su equipo de seguridad para tomar una decisión final sobre un acuerdo con Irán.

Las pérdidas estuvieron lideradas por la aeroespacial Avio, que cayó un 8,45 %, seguida del grupo de astilleros navales Fincantieri (-3,97 %), la compañía especializada en defensa Leonardo (-3,58 %), la automovilística Stellantis (-2,74 %) y la cementera Buzzi (-2,67 %).

Por el contrario, obtuvieron ganancias la fabricante de tubos de acero Tenaris (3,22 %), la firma de servicios petrolíferos Saipem (2,77 %), la energética Eni (2,17 %), la corporación de soluciones auditivas Amplifon (1,25 %) y el grupo de automóviles de lujo Ferrari (1,15 %). EFE

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