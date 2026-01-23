La Bolsa de Milán baja un 0,58 lastrada por la incertidumbre en el sector financiero

1 minuto

Roma, 23 ene (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este viernes en negativo y su índice selectivo FTSE MIB retrocedió un 0,58 %, hasta los 44.831,60 puntos, lastrado por las fuertes caídas del sector financiero y a pesar de las subidas registradas en energía y defensa.

Por otro lado, el índice general FTSE Italia All-Share también retrocedió un 0,59 %, hasta situarse en los 47.702,78 enteros.

Durante la sesión se intercambiaron unos 491 millones de acciones por un valor de unos 3.137 millones de euros (unos 3.691 millones de dólares).

En la última jornada de la semana, el sector financiero fue castigado por la mayor aversión al riesgo global de los inversores, además de reaccionar a la incertidumbre sobre la continuidad de los directivos de los bancos Mediobanca y Monte dei Paschi di Siena y de la red de cobros Nexi.

Entre los mejores valores del selectivo figuraron las energéticas y las empresas de defensa: la petrolera Saipem (4,38 %), el coloso de la defensa Leonardo (2,11 %), la energética Eni (1,98 %) y la constructora naval Ficantieri (1,31).

Por el contrario, las mayores caídas fueron para la red de cobros Nexi (4,21 %), la aseguradora Unipol (3,10 %) y los bancos Mediobanca (3,20 %) y Banca Monte Paschi Siena (2,85 %). EFE

mla/gsm/rf