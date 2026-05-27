La Bolsa de Milán baja un 0,64 % entre informaciones contradictorias sobre Irán y EE.UU.

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Roma, 27 may (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este miércoles en negativo y su índice selectivo FTSE MIB retrocedió un 0,64 % hasta los 49.578,67 puntos, en una sesión marcada por las informaciones contradictorias sobre un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

Por otro lado, el índice general FTSE Italia All-Share cayó un 0,61 % hasta los 52.243,93 enteros.

Durante la jornada cambiaron de manos 469 millones de acciones por un valor de unos 4.279 millones de euros (unos 4.977 millones de dólares).

Milán cerró con pérdidas en una jornada de comportamiento mixto en las bolsas europeas, marcada por las informaciones contradictorias entre Irán y Estados Unidos sobre un posible acuerdo de paz y por la caída del precio del petróleo, que penalizó a las compañías energéticas.

Las empresas con peores resultados de la jornada fueron la petrolera Saipem, que encabezó las pérdidas con una caída del 4,21 %, seguida por la siderúrgica Tenaris, que se dejó un 3,50 %, y la tecnológica Stmicroelectronics, que restó un 3,09 %.

También cerraron a la baja la petrolera Eni (-2,81 %) y el fabricante de cables Prysmian (-2,53 %).

En el lado de las ganancias, lideró la sesión el fabricante aeronáutico Avio, que repuntó un 4,91 %; seguido de la firma de lujo Moncler (4,35 %), el grupo automovilístico Stellantis (3,80 %), la marca de moda Brunello CUcinelli (2,32 %) y la cementera Buzzi (2,31 %). EFE

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