La Bolsa de Milán baja un 1,32 % lastrada por el sector bancario

Roma, 26 ago (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este martes en negativo y su índice selectivo FTSE MIB bajó un 1,32 % hasta situarse en los 42.654,95 puntos, lastrada por los malos resultados del sector bancario.

Por otro lado, el índice general FTSE Italia All-Share cayó un 1,27 % hasta los 45.256,28 enteros.

Durante la segunda sesión de la semana se intercambiaron unos 746 millones de acciones por un valor de unos 4.978 millones de euros (5.801 millones de dólares).

El sector bancario registró los peores resultados de la jornada, encabezados por Unicredit, que perdió un 3,61 %, Banca Popolare Sondrio (3,08 %), Mediobanca (2,41 %), Banca Monte Paschi Siena (2,30 %) y Intesa Sanpaolo (1,90 %).

Por el contrario, la empresa con mejor desempeño fueron los laboratorios Diasorin, que ganaron un 4,72 %, seguidos de la petrolera Saipem (1,03 %), el fabricante de cables Prysmian (0,99 %), la compañía de neumáticos Pirelli (0,92 %) y la farmacéutica Recordati (0,76 %). EFE

