La Bolsa de Milán baja un 1,71 % lastrada por el sector bancario

1 minuto

Roma, 13 feb (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este viernes en negativo y su índice selectivo bajó un 1,71 % hasta los 45.430,62 enteros, lastrada por los malos resultados del sector bancario.

Por su parte, el índice general FTSE Italia All-Share cayó un 1,71 % hasta los 48.158,10 enteros.

Durante la jornada cambiaron de manos 712 millones de acciones por un valor de unos 4.878 millones de euros (unos 5.789 millones de dólares).

Los mercados europeos terminaron la sesión con resultados mixtos, en un contexto de cautela generalizada, mientras Wall Street iniciaba la jornada en terreno negativo ante la prudencia de los inversores con los últimos resultados.

El sector bancario lideró las pérdidas de la jornada, arrastrado por la caída del 5,72 % en Banco Bper, seguido de Banca Pop Sondrio (- 5,49 %), Banco Bpm (- 4,43 %) y Unicredit (- 3,79 %), en una sesión donde la eléctrica Enel también retrocedió un 2,90 %.

En el lado de las ganancias, destacó la empresa de telecomunicaciones Inwit, con una subida del 5,16 %, seguido de la siderúrgica Tenaris (2,45 %), Telecom Italia (2,16 %), la cementera Buzzi (1,81 %) y el gigante de la defensa Leonardo (1,54 %). EFE

cee/csv/fpa