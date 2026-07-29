La Bolsa de Milán cae un 0,49 % arrastrada por la tecnología y la subida del petróleo

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Roma, 29 jul (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este miércoles en negativo y su índice selectivo FTSE MIB retrocedió un 0,49 % hasta los 51.443,11 puntos, arrastrada por el sector tecnológico y la cautela general ante la escalada de las tensiones en Oriente Medio, que impulsó el precio del crudo.

Por otro lado, el índice general FTSE Italia All-Share disminuyó un 0,49 % hasta los 54.011,54 enteros.

Durante la jornada cambiaron de manos 620 millones de acciones por un valor de unos 2.850 millones de euros (unos 3.244 millones de dólares al cambio).

El parqué milanés, en sintonía con el resto de las plazas europeas, se vio presionado por el repunte del barril de petróleo hasta los 90 dólares tras un nuevo recrudecimiento geopolítico en Oriente Medio, así como por las dudas surgidas en el sector tecnológico procedentes de las plazas asiáticas.

Los títulos con pérdidas estuvieron encabezados por la distribuidora de gas Italgas, que cayó un 4,54 %, seguida del grupo de juegos y apuestas Lottomatica (-4,00 %), el fabricante de semiconductores STMicroelectronics (-3,55 %), la cementera Buzzi (-2,25 %) y el grupo bancario UniCredit (-2,21 %).

Por el contrario los títulos que registraron más ganancias estuvieron encabezados por la energética Eni, que subió un 7,09 %, seguida de la automovilística Stellantis (4,20 %), la compañía de servicios de pago digital Nexi (3,42 %), la firma de moda de lujo Moncler (1,81 %) y la fabricante de tubos de acero Tenaris (1,23 %). EFE

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