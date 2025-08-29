La Bolsa de Milán cae un 0,59 % lastrada por las tecnológicas
Roma, 29 ago (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este viernes en negativo y su índice selectivo FTSE MIB bajó un 0,59 % hasta los 42.234,82 puntos, lastrada por los malos resultados de las tecnológicas.
Por otro lado, el índice general FTSE Italia All-Share cayó también un 0,59 % hasta situarse en los 44.799,68 enteros.
Durante la última sesión de la semana se intercambiaron 635 millones de acciones por un valor de unos 2.692 millones de euros (unos 3.149 millones de dólares).
La compañía con peores resultados de la jornada fue la fabricante de cables Prysmian, que bajó un 2,30 %, seguida de Stmicroelectronics (2,23 %), la marca de bebidas Campari (2,19 %), la firma de moda Brunello Cucinelli (2,06 %) y Azimut (1,92 %).
Por el contrario, las empresas con mejor desempeño fueron la multinacional del sector de la defensa Leonardo, que creció un 0,77 %, la energética Eni (0,41 %), los laboratorios Diasorin (0,21 %), la petrolera Saipem (0,21 %) y el banco Bpm (0,13 %). EFE
csv/rod