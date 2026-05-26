La Bolsa de Milán cae un 0,64 % por las tensiones en Irán y el desplome de Ferrari

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Roma, 26 may (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este martes en negativo y su índice selectivo, el FTSE MIB, cayó un 0,64 %, hasta los 49.899,22 puntos, afectado por la falta de un acuerdo definitivo entre Estados Unidos e Irán y por el desplome de las acciones de Ferrari tras presentar su primer deportivo 100 % eléctrico.

Por otro lado, el índice general FTSE Italia All-Share bajó un 0,63 % hasta los 52.566,37 enteros.

Durante la jornada cambiaron de manos 471 millones de acciones por un valor de unos 3.401 millones de euros (unos 3.952 millones de dólares).

El parqué milanés, en sintonía con el comportamiento dispar de las principales plazas europeas, se vio afectado por los ataques cruzados en Oriente Medio que impulsaron el precio del crudo brent cerca de los 100 dólares por barril.

Las pérdidas estuvieron lideradas por el grupo de automóviles de lujo Ferrari, que cayó un 8,37 % tras presentar su nuevo modelo completamente eléctrico, seguido de la firma de moda Brunello Cucinelli (-3,48 %) y la red de pagos digitales Nexi (-2,19 %).

También terminaron la jornada en negativo los laboratorios Diasorin (-2,18 %) y la compañía de infraestructuras inalámbricas Inwit (-2,11 %).

Por el contrario, registraron ganancias la tecnológica STMicroelectronics (3,15 %), la aeroespacial Avio (2,71 %), la siderúrgica Tenaris (1,40 %), la petrolera Saipem (1,38 %) y el coloso de la defensa Leonardo (1,17 %). EFE

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