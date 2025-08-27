The Swiss voice in the world since 1935

La Bolsa de Milán cae un 0,72 % lastrada por segunda jornada consecutiva por los bancos

Roma, 27 ago (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este miércoles en negativo y su índice selectivo FTSE MIB bajó un 0,72 % hasta situarse en los 42.349,41 puntos, afectada por segundo día consecutivo por los malos resultados del sector bancario.

El índice general FTSE Italia All-Shre cayó un 0,65 % hasta los 44.962,41 enteros.

Durante la sesión se intercambiaron unos 476 millones de acciones por un valor de unos 3.282 millones de euros (unos 3.810 millones de dólares).

El parqué milanés volvió a verse afectado por la presión sobre el sector bancario después de que el vicepresidente italiano, Matteo Salvini, insinuara que el Ejecutivo podría estar negociando con las entidades financieras una contribución extraordinaria para aportar liquidez adicional a las finanzas públicas, con vistas a posibles recortes fiscales en 2026.

La empresa con peores resultados fue el laboratorio Diasorin, que registró una caída del 5,84 %, seguida por el grupo automovilístico Stellantis (-2,84 %), Banca Monte Paschi Siena (-2,69 %), Bper Banca (-2,69 %) y Intesa Sanpaolo (-2,53 %).

Por el contrario, las compañías con mejor desempeño en la jornada fueron la firma de moda Moncler, que subió un 2,33 %, el fabricante de audífonos Amplifon (2,04 %), Italgas (1,57 %), la red eléctrica Terna (1,45 %) y la gasística Snam (1,23 %). EFE

