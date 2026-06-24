La Bolsa de Milán cae un 0,74 % lastrada por el sector de defensa y la caída del petróleo

Compartir

1 minuto

Roma, 24 jun (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este miércoles en negativo y su índice selectivo FTSE MIB retrocedió un 0,74 % hasta los 51.638,94 puntos, afectada por la oleada de ventas en los valores relacionados con la defensa y los hidrocarburos ante la fuerte caída global del precio del petróleo.

Por otro lado, el índice general FTSE Italia All-Share disminuyó un 0,71 % hasta los 54.319,61 enteros.

Durante la jornada cambiaron de manos 392 millones de acciones por un valor de unos 3.746 millones de euros (unos 4.250 millones de dólares al cambio de hoy).

El parqué milanés se movió en terreno negativo en una sesión marcada por la prudencia de los inversores ante los resultados de la tecnológica estadounidense Micron y las dudas generales sobre el retorno de la inversión masiva en inteligencia artificial (IA).

A esto se sumó el desplome de la cotización del crudo brent tras la suspensión temporal de las sanciones de EE.UU. a las exportaciones de Irán.

Los títulos con pérdidas estuvieron liderados por el gigante de defensa Leonardo, que cayó un 4,76 %, seguido de la compañía aeroespacial Avio (-3,69 %), las petroleras Eni (-3,28 %) y Saipem (-3,23 %), y la constructora naval Fincantieri (-2,93 %).

Por el contrario, encabezaron las ganancias los laboratorios Diasorin, que subieron un 3,13 %, seguido de la compañía de telecomunicaciones Telecom Italia (1,99 %), el fabricante de automóviles de lujo Ferrari (1,92 %), la gasística Snam (1,58 %) y el grupo de servicios postales Poste Italiane (1,47 %). EFE

mla/csv/mgr