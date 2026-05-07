La Bolsa de Milán cae un 0,82 % por la incertidumbre sobre la guerra de irán

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Roma, 7 may (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este jueves en negativo y su índice selectivo FTSE MIB bajó un 0,82 % hasta los 40.291,01 puntos, lastrada por la incertidumbre sobre el fin de la guerra en Irán y pese a la caída del precio del petróleo.

Por otro lado, el índice general FTSE Italia All-Share cayó un 0,77 % hasta situarse en los 51.843,83 enteros.

Durante la jornada cambiaron de manos 728 millones de acciones por un valor de unos 4.991 millones de euros (unos 5.869 millones de dólares).

En el selectivo, la mayor caída fue para la compañía de bebidas Campari, que se desplomó un 14,45 %.

Le siguieron la siderúrgica Tenaris (- 6,74 %); la petrolera Saipem (-5,62 %); la sociedad de cartera Azimut (- 4,29 %) y Banca Bper (-3,32 %).

Por el contrario, el mejor comportamiento del día fue para Telecom Italia, que subió un 3,70 % tras la publicación de sus resultados trimestrales.

También avanzaron Poste Italiane (2,46 %), los laboratorios Diasorin (2,20 %), la firma de moda Moncler (1,22 %) y la empresa de pagos Nexi (1,21 %). EFE

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