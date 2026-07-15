La Bolsa de Milán cae un 0,85 % por los nuevos ataques estadounidenses a Irán

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Roma, 15 jul (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este miércoles en rojo y su índice selectivo FTSE MIB cayó un 0,85 % hasta los 52.411,25 puntos, afectada por la incertidumbre geopolítica tras la nueva serie de ataques del Ejército de Estados Unidos contra objetivos militares iraníes en el estrecho de Ormuz.

Por otro lado, el índice general FTSE Italia All-Share bajó un 0,82 % hasta los 55.078,00 enteros.

Durante la jornada cambiaron de manos 327 millones de acciones por un valor de unos 3.282 millones de euros (unos 3.752 millones de dólares al cambio).

El parqué milanés, en sintonía con el resto de plazas europeas, reaccionó con cautela después de que el Ejército de Estados Unidos informara este miércoles de nuevos ataques que «mermaron aún más la capacidad» de Irán para atacar el estrecho de Ormuz, por donde hasta hace unos meses transitaba cerca del 25 % del comercio marítimo mundial de petróleo.

Entre los números rojos quedaron la tecnológica STMicroelectronics (-3,99 %), la fabricante de cables Prysmian (-2,54 %), la aeroespacial Avio (-2,52 %), la energética Eni (-2,07 %) y la operadora de redes de transmisión eléctrica Terna (-1,89 %).

Por el contrario, en el lado positivo destacaron la red de pago Nexi (+4,68 %), la casa de moda de lujo Brunello Cucinelli (3,81 %), el consorcio automovilístico Stellantis (3,34 %), la compañía de audífonos Amplifon (2,47 %) y el fabricante de vehículos deportivos de lujo Ferrari (1,43 %). EFE

mla/gsm/fpa