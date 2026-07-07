La Bolsa de Milán cae un 0,95 % por el sector tecnológico y las dudas sobre la IA

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Roma, 7 jul (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este martes en negativo y su índice selectivo FTSE MIB cayó un 0,95 %, hasta los 52.455,44 puntos, lastrada por el resurgimiento de los temores globales en torno al sector tecnológico y las dudas sobre la inteligencia artificial (IA).

Por otro lado, el índice general FTSE Italia All-Share retrocedió un 1 %, hasta los 55.124,99 enteros.

Durante la sesión cambiaron de manos unos 356 millones de acciones por un valor de unos 4.159 millones de euros (unos 4.751 millones de dólares).

El parqué milanés se vio penalizado por la corriente vendedora que afectó a las empresas tecnológicas europeas, en línea con el comportamiento de Wall Street, y el fuerte retroceso asiático de Samsung, donde la recogida de beneficios y la incertidumbre sobre el negocio de la IA empañaron sus resultados récord.

Este sector restó dinamismo a una sesión en la que los valores de defensa y los vinculados al petróleo intentaron amortiguar el golpe ante el repunte del crudo provocado por la tensión geopolítica entre Estados Unidos e Irán.

En el selectivo, las pérdidas estuvieron lideradas por el fabricante de semiconductores STMicroelectronics, que cayó un 8,05 %; el fabricante de cables Prysmian (-6,60 %), los laboratorios Diasorin (-4,50 %), la aseguradora Unipol (-3,00 %) y la gestora de activos Azimut (-1,91 %).

Por el contrario, los títulos que registraron ganancias estuvieron encabezados por la constructora naval Fincantieri, que subió un 2,96 %; seguida del grupo de bebidas Campari (2,91 %), la firma de telecomunicaciones Inwit (1,08 %), la empresa de servicios públicos multiutilidad Hera (1,01 %) y el operador de redes eléctricas Terna (0,94 %). EFE

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